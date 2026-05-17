Кметът на Пловдив: Столицата на културата може да посрещне "Евровизия 2027"

Снимка: Община Пловдив

Пловдив има възможностите да бъде домакин на „Евровизия” през 2027 г. Това заяви пред Радио Пловдив кметът Костадин Димитров по повод големия успех и безапелационна победа на Дара.

Според него за такова мащабно културно събитие Пловдив е най-логичният избор за домакин. Костадин Димитров припомни блестящите оценки, които градът ни получи за организацията и провеждането на ЕСК 2019.

Костадинов подчерта, че Пловдив е културен център с доказан опит в организирането на големи прояви и значителен ръст в туристическия сектор.

Общината планира да започне преговори като единният вариант е чрез фондация „Пловдив 2019“, за да представи своята кандидатура в конкуренция с други български градове.

Кметът на Пловдив се надява на честен избор, който да позволи на града да покаже своята красота и организационен потенциал пред широката публика.

По-рано във фейсбук кметът емоционално коментира победата на Дара на конкурса снощи:

"Има моменти в които сме ЗАЕДНО!

За това заедно днес причината е ДАРА! Тя спечели и наградата на публиката, и наградата на журито на Евровизия, а това не се е случвало от 2017г. Благодарение на нея България ще е домакин на Евровизия 2027, а Пловдив е безспорната столица на културата!

Браво, Дара - талант и дух на победител!“, написа Костадин Димитров.

Бургас да е домакин на "Евровизия 2027", поиска по-рано днес кметът на морския град Димитър Николов.

С пост във фейсбук бургаският кмет обяви: "Знам, че София ще е чудесен домакин, но заявявам категоричното желание на Бургас за домакинство!

Ще дадем всичко от себе си, за да е перфектно! И ще бъде!"

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!