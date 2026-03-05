Кметът на Приморско: Язовир "Ясна поляна" е запълнен и прелива

снимка: Фейсбук, Иван Гайков

Язовир „Ясна поляна“ е запълнен на 100% от капацитета си и прелива в рамките на допустимите нива, съобщи кметът на Приморско Иван Гайков в публикация във Фейсбук. Той посочва, че подобен обем на водоема не е регистриран повече от десетилетие.

По данни от ежедневния бюлетин за състоянието на водите на Министерството на околната среда и водите към 8:00 часа днес наличният обем в язовира е 32,227 млн. куб. м, което представлява 99,71% от общия му обем и 99,62% от полезния обем, при тенденция на повишаване. Гайков отбелязва, че с изграждането на новата пречиствателна станция и на нов водопровод ще бъдат намалени загубите по мрежата и ще се повиши качеството на водоподаването.

Според бюлетина на екоминистерството, към днешна дата сумата от наличните завирени обеми в комплексните и значими язовири в страната е 4969,7 млн. куб. м, което представлява 76,04% от общия им обем. В Бургаска област, освен язовир „Ясна поляна“, се следят и още няколко значими водоема, предаде БТА.

Язовир „Камчия“ разполага с 225,902 млн. куб. м вода, или 96,73% от общия си обем, при тенденция на повишаване. Язовир „Ахелой“ е запълнен до 91,98% от общия си обем, с налични 10,590 млн. куб. м и също с тенденция на повишаване. Язовир „Порой“ е с наличен обем от 7,573 млн. куб. м, което представлява 17,12% от общия му обем, като при него също е отчетено увеличение.

