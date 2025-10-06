Кметът на Приморско: Живеещите до реките Ропотамо и Дяволска да са с повишено внимание

Кадър: Фейсбук, И. Гайков

Днес, при извършена проверка на критичните зони на територията на община Приморско, установихме, че нивото на язовир „Ново Паничарево“ е приблизително един метър под преливника. Това написа във фейсбук профила си кметът на Приморско - Иван Гайков.

От няколко дни две помпи работят непрекъснато, като прехвърлят вода към язовир „Ясна поляна“, от който се захранват Южното Черноморие и община Средец. Дебитът на изпомпваната вода е около 400 литра в секунда, като дейността ще продължи до постигане на безопасни и стабилни нива на язовира, информира още той.

И добавя, че след последните валежи нивото на язовир „Ясна поляна“ се е повишило с около един метър, но все още има достатъчен свободен обем – приблизително 50%, което позволява поемане на значителни количества вода при предстоящите валежи.

Призоваваме жителите, живеещи в близост до реките Ропотамо и Дяволска, както и в ниските участъци на населените места, да бъдат с повишено внимание през следващите дни, предвид прогнозите за нови интензивни дъждове, пише още кметът.

Община Приморско, съвместно с компетентните институции, следи обстановката денонощно и е в пълна готовност за реакция при необходимост.

