Кметът на Русе: Има камери на улицата, където е бит Кожухаров

Има камери на улица „Мостова“, където стана инцидента със старши комисар Кожухаров. Има и камери навсякъде, има 1600 камери в града. 24-часово е наблюдението от общината, и полицията има възможност за 24 часа да следи всичко. Записите от видеокамерите са предоставени на разследването. Това призна кметът на Русе Пенчо Милков.

Кожухаров се е прибирал със семейството си, когато е видял да се кара бързо по улицата. Близък на Кожухаров в колата им е направил забележка за бързо шофиране и вместо да си поправят поведението, което е нормално, младежите започват да агресират. Първо вербално, а след това и с удари, допълни той.

Тримата пълнолетни, които са задържани, са знаели кой е старши комисар Кожухаров, тъй като за града ни той е разпознаваема фигура. Според мен те го познават, но отделно след това е имало и размяна на реплики, прераснали в първо вербална агресия, а след това във физическа. Според мен са знаели много ясно с кого говорят, каа още Милков.

Улица „Мостова“ е тясна, наскоро бе и ремонтирана. Улицата е в добро състояние и сигурно това ги е провокирало да карат с по-висока скорост, добави по бТВ градоначалникът.

