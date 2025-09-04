Кметът на Русе разкри какво е състоянието на пребития полицейски шеф

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Кметът на Русе Пенчо Милков разкри подробности за състоянието на старши комисар Кожухаров, който бе пребит от петима младежи, след като им направи забележка, че карат рисковано с тротинетки по пътното платно. В момента директорът на ОДМВР Русе се намира в интензивното отделение на местна болница.

Проявата е нечувана в историята на града и страната. Беше нападнат директора на ОДМВР Русе и този акт разтърси не само нашия град. Нападението е станало в късните часове и старши комисар Кожухаров сега е в болница, където ще се погрижат за него. Инцидентът обаче е нечуван, заяви Милков.

Полицията си върши работата, и отговорните със сигурност ще бъдат установени и задържани. Органите на реда работят по случая, а от Общината сме предоставили целия си ресурс и камери на полицията, и, мисля, че нападателите ще бъдат установени и заловени, добави градоначалникът.

Животът на старши комисар Кожухаров не е в опасност. Дали единия му бъбрек е застрашен и дали е спасен, както изтече информация? Вижте, имам много инфорвмация, но смятам, че за състоянието на г-н Кожухаров информация трябва да дадат лекарите и семейството му, заяви още Милков.

Считам, че полицията ще си свърши работата. Ние като общество и аз като кмет обаче трябва да сме обострени към тези прояви. За мен това е недопустимо, за нашия град и страната това е голяма опасност. Трябва да сме непримирими към вербалната агресия и тази, която се превръща в побоища, дори към директор на МВР, категоричен бе по бТВ Пенчо Милков.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!