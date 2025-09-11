Кметът на Шивачево съдейства за откриването на дете на годинка, изведено незаконно в Гърция

Снимка: Пиксабей

Кметът на Шивачево Деян Иванов съдейства за откриването на едногодишно дете, изведено незаконно в Гърция. В интервю за БТА кметът разказа, че в средата на август в кметството се явила млада жена с бебе и мъж, представил се за негов чичо. Те поискали да бъде издадено пълномощно за пътуване на детето зад граница. Служителите обаче отказали, тъй като бащата не бил вписан в документите като родител, нито присъствал, за да даде съгласието си.

При въпрос колко време ще трае пълномощното, майката заявила „три месеца“, а придружаващият я мъж настоял за „дългосрочно“. Това породило съмнения и служителите помолили мъжа да напусне помещението.

Няколко дни по-късно същите хора отново посетили кметството и потърсили съдействие от кмета. Иванов им обяснил, че документ не може да бъде издаден без участието на бащата. След повторния отказ майката задала тревожен въпрос: „А ще ми върнат ли детето?“ – което според кмета подсилило съмненията за възможен опит за незаконно извеждане.

Деян Иванов незабавно сигнализирал началника на районното полицейско управление в Твърдица главен инспектор Пламен Димитров, като предоставил всички налични данни за майката, придружаващия мъж и детето.

Според Иванов, впоследствие е било установено, че детето е било изведено нелегално от страната и отведено в Гърция, където е открито от властите. Мъжът, представил се за роднина, е бил задържан от гръцките служби.

Майката е подала сигнал за изчезването на бебето, докато е била на работа на селскостопанска кампания в Ямболско, където временно е живяла в палатка. По нейни думи е отсъствала около 20 минути, след което установила липсата на детето.

Детето, на възраст година и няколко месеца, е било върнато на майката, съобщи кметът. По случая работят прокуратурата и органите на реда, като компетентните власти в България и Гърция са в контакт.

Иванов допълни, че това е първият подобен случай в Шивачево, като подчерта, че съвместната работа на общинските служители и полицията е била решаваща за успешното разрешаване на случая. Според него е тревожен фактът, че детето е било изведено без документи, което поставя под въпрос сигурността на шенгенските граници.

Днес в Районната прокуратура в Сливен са пристигнали материалите по преписката на районното управление в Твърдица по този случай, каза говорителят на прокуратурата Виолета Добрева. Определен е бил наблюдаващ прокурор, като предстои той да се запознае с материалите.

