Кметът на Севлиево посочи причините за наводнението

Кадър Bulgaria On Air

Близо три денонощия след водната стихия, която засегна Севлиево, градът е в очакване на отмяна на бедственото положение и пускането на питейната вода.

Питейна вода в града ще имат или днес, или утре - обеща властта на място. В това време хората продължават да разчистват домовете си.

На мястото на аварията инспекция направиха и трима министри. Държавата е готова да подпомогне пострадалите от бедствието по три начина.

"Реката е почиствана в рамките на урбанизираната територия. Последно миналата година сме почиствали. Извън урбанизираната общините не можем да почистваме. Правят се протоколи и се иска финансиране от областните управители, за момента не е получавано такова", заяви кметът на Севлиево Иван Иванов пред Bulgaria On Air.

"Другият проблем е, че падна много дъжд. Язовир Стамболийски не успя да поеме тази вода. За пръв път се случва вода да залее северната промишлена зона", посочи още той.

Секунди са били достатъчни, за да превземе водата дворовете и домовете на хората в Севлиево. Ул. "Воденичарска" е най-засегната, съобщи пратеникът на Bulgaria On Air Аксения Мирчева.

Почистването на улиците и домовете ще продължи и през утрешния ден.

Покъщнината на голяма част от хората е унищожена, вече започна описването на щетите. Хората могат да кандидатстват за помощ до 4000 евро на домакинство.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!