Кметът на Сливен Стефан Радев определи 2025 година като успешна
Снимка Пиксабей
Кметът на Сливен Стефан Радев определи 2025 година като успешна за Общината по отношение на проектите. Toй изрази надежда, че настоящата политическа нестабилност, няма да доведе до проблеми с финансирането на общинските проекти.
Кметът Радев посочи, че въпреки забавения държавен бюджет, дейностите по ключови обекти се изпълняват в срок.
"Изграждането на инфраструктурата на Индустриалния парк, мащабния ремонт и разширяване на дома за стари хора, санирането на блоковете, санирането на физкултурните салони на гимназиите - на ПМГ и Езикова, ремонтът на зала „Сирак Скитник“, ремонта на военния стадион. Завърши дълго проточилият се „воден цикъл“ на квартал „Речица“ и започна вече проектът на общината за възстановяване на уличната инфраструктура", каза Радев, цитиран от БНР.
В коледното си обръщение към жителите на общината кметът подчерта, че през тази година са започнати множество проекти, които ще продължат и през следващата, чрез които ще се търси подобрение на градската среда.
"Нека да работим заедно за един по-добър и по-спокоен свят. Да превръщаме Сливен в място на сбъднати мечти. Сплотена общност, с памет за миналото, ползотворно настоящ и с мисъл за бъдещето. Да бъдат светли и мирни празничните дни", каза кметът Радев.
