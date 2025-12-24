Снимка Пиксабей

Кметът на Сливен Стефан Радев определи 2025 година като успешна за Общината по отношение на проектите. Toй изрази надежда, че настоящата политическа нестабилност, няма да доведе до проблеми с финансирането на общинските проекти.

Кметът Радев посочи, че въпреки забавения държавен бюджет, дейностите по ключови обекти се изпълняват в срок.

"Изграждането на инфраструктурата на Индустриалния парк, мащабния ремонт и разширяване на дома за стари хора, санирането на блоковете, санирането на физкултурните салони на гимназиите - на ПМГ и Езикова, ремонтът на зала „Сирак Скитник“, ремонта на военния стадион. Завърши дълго проточилият се „воден цикъл“ на квартал „Речица“ и започна вече проектът на общината за възстановяване на уличната инфраструктура", каза Радев, цитиран от БНР.

В коледното си обръщение към жителите на общината кметът подчерта, че през тази година са започнати множество проекти, които ще продължат и през следващата, чрез които ще се търси подобрение на градската среда.

"Нека да работим заедно за един по-добър и по-спокоен свят. Да превръщаме Сливен в място на сбъднати мечти. Сплотена общност, с памет за миналото, ползотворно настоящ и с мисъл за бъдещето. Да бъдат светли и мирни празничните дни", каза кметът Радев.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!