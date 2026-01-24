Кметът на Смолян: Държавата трябва да подпомогне проектите за скоростен път и за трета лента по трасето Асеновград – Смолян

Булфото, илюстративна

Държавата трябва да положи усилия и да подпомогне реализирането на проектите за скоростен път и за изграждане на трета лента по трасето Асеновград – Смолян. Това заяви кметът на община Смолян Николай Мелемов по време на изнесеното заседание на парламентарната Комисия по туризъм, което се провежда в курорта Пампорово.

По думите му основният проблем на региона е транспортната изолираност, като област Смолян е единствената в страната, разчитаща изцяло на автомобилен транспорт. Той подчерта, че в областта има само един второстепенен път – Асеновград – Смолян, което създава сериозни затруднения за икономическото и туристическото развитие. Този проблем не може да бъде решен без активната подкрепа на държавата, посочи Мелемов, предаде БТА.

Кметът допълни, че общините Смолян и Чепеларе полагат усилия да създават условия за развитие на туризма, включително чрез реализиране на различни атракциони и проекти по европейски и национални програми. По думите му основната тежест в туристическия сектор обаче се носи от бизнеса.

Реализирането на проектите за модернизация на ключовия за региона път Асеновград – Смолян ще даде сериозен тласък на развитието на туризма и на икономическия живот в Родопите, заяви още Николай Мелемов.

