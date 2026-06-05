Кметът на София: Кола се е врязала в автобуса, който е правил ляв завой

Снимка: Булфото

Към 19:30 ч. възниква тежко пътнотранспортно произшествие между автобус на градския транспорт, който прави ляв завой и в него се врязва кола. Има 14 пострадали, един починал, един в много тежко състояние, на двама се изяснява състоянието. Това каза кметът на София Васил Терзиев пред журналисти след станалата тази вечер тежка катастрофа на ул. „Челопешко шосе".

Васил Терзиев каза още, че загиналият в катастрофата е на 27 години и се е возил в автобуса. Той изказа съболезнования.

Втори човек - мъж на 31 години изгуби живота си вследствие на катастрофата между автобус и две коли на „Челопешко шосе" в София. Един от пострадалите, откарани в болница „Царица Йоанна – ИСУЛ", е починал, съобщиха за БТА от лечебното заведение.

Редактор "Екип на Петел",

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