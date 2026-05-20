Кметът на София: Принудително премахваме чадъри от автокъща в Борисовата градина

Снимка Булфото

Столичният градоначалник започа да решава наболял проблем.

„Това трябва да приключи. Борисовата градина трябва да бъде парк, да бъде на софиянци, а не място за бизнес начинания“. Това заяви кметът на София Васил Терзиев по повод премахването на незаконните конструкции (шест масивни метални чадъра) на автокъща „Капитолия“, което започна днес.

Това стана възможно, след като Общината спечели окончателно съдебното дело срещу нарушителите, а предоставените срокове за доброволен демонтаж изтекоха без резултат. На акцията присъстваха и Трайчо Трайков - дългогодишен кмет на район “Средец”, Стефан Дъров - зам.-кмет по правните въпроси и Александър Лумбев - контрол на строителството в направление “Градско планиране и развитие” на Столична община.

„Четвърт век (от 2000г.) на това място, на площ от почти 3 декара, вместо парк за хората има частна автокъща. За да си представим какво означава това: на тази площ могат да бъдат засадени над 150 нови големи дървета и да се изгради обществен подземен паркинг с около 300 места. Вместо това, за две десетилетия софиянци получиха асфалт, огради и луксозни автомобили за продан. Този модел приключи”, добави Васил Терзиев.

Заповедта на Столична община за премахване на металните конструкции беше изцяло потвърдена от Административен съд София-град с решение от 29 септември 2025 г.

В хода на производството е установено, че конструкциите са поставени без разрешение, поради което подлежат на премахване.

Следват месеци на протакане от страна на ползвателя ЕТ „Минкин – Албена Минкин“. В официални писма от октомври 2025 г. и януари 2026 г. фирмата пое ангажимент сама да организира демонтажа и призова Общината да не пристъпва към принудителни мерки. Столична община демонстрира институционално търпение и предостави достатъчно време, но последвалите проверки доказаха, че реални действия не се предприемат.

За времето на демонтажните дейности теренът ще бъде временно ограден и обезопасен. Това е стандартна мярка за безопасност при извършване на строително-монтажни работи.

Спорът за чадърите е само един от аспектите на по-големия казус относно собствеността на самия терен, върху който се намира автокъща „Капитолия“.

Позицията на Столична община е, че имотът е част от Борисовата градина и има статут на публична общинска собственост. Съдебно-техническата експертиза по делото, заведено от страна на общината за връщане на собствеността, установява, че теренът е включен в границите на парка още от 20-те години на XX век и оттогава този статут не е бил променян.

Съгласно Закона за общинската собственост (ЗОС) имотите публична общинска собственост, са изключени от гражданския оборот. Това означава, че те не могат да бъдат продавани, прехвърляни, придобивани по давност или използвани за частни цели. Те са предназначени трайно да задоволяват обществени нужди.

За да възстанови владението върху терена, Столична община е завела ревандикационен иск по чл. 108 от Закона за собствеността. По това дело първоинстанционният съд вече се е произнесъл в полза на общината и е приел, че имотът е публична общинска собственост.

Решението е обжалвано, а от март 2024 г. делото се намира пред Софийски апелативен съд. Повече от две години съдът все още не се е произнесъл, без Столична община да разполага с обяснение за това забавяне.

Действията по казуса „Капитолия“ са част от политика на екипа на Васил Терзиев за нулева толерантност към незаконното строителство и за връщане на публичните пространства на гражданите, информират от пресцентъра на Столична община.

Работата по подробния устройствен план на парка продължава вече близо 12 години, а в процеса досега са участвали над 3000 граждани, експерти и институции. Планът цели да въведе ясни и еднакви правила за опазването на зелените площи, ограничаването на застрояването и възстановяването на рекреационния характер на парка.

Публичното представяне на плана ще се проведе на 28 май, а заключителната дискусия - на 17 юни на лятната сцена в Борисовата градина.

Премахването на незаконните конструкции на автокъща „Капитолия“ е израз на политиката на общината по последователното прилагане на закона, защитата на публичната собственост и връщането на парка към неговото предназначение като едно от най-ценните обществени пространства на София, пише novini.bg.

