Кметът на София: Вярвам, че може да построим просперираща България

Снимка Булфото

Столичният кмет със силни думи за празника.

Сега, 140 години по-късно, си пожелавам ние да изберем не само да бъдем съединени, но да бъдем обединени, защото това дължим на бъдещите поколения и вярвам, че имаме силите да го направим и да построим просперираща България, която да се възползва от всичко, което се случва в променящия се свят.

Това каза столичният кмет Васил Терзиев по време на тържествена церемония пред костницата на княз Александър Първи Батенберг. С церемонията се отбелязаха 140 г. от Съединението на Княжество България с Източна Румелия.

Често си мисля какво е било в ежедневието на тези хора, които честваме, добави той. Преди малко открихме паметник на ген. Владимир Вазов, сега сме пред костницата и имаме много други герои и много пъти се чудя какви избори са взимали, било ли ги е страх, какви въпроси са си задавали, избирали ли са лесното. Много от тези герои са дали всичко от себе си, не са имали план Б, не са чакали друг, а безрезервно са се борили всеки ден за една по-света, по -просперираща България. Та са били изтъкани от идеали и тези идеали са ги демонстрирали във всичко, което правят, в тяхното желание да оставят нещо по-добро, нещо, което бъдещите поколения да надградят. Това ни води до днешния ден за това ние какво ще оставим за тези, които идват след нас, дали ние ще успеем да се обединим около каузи, предизвикателства на света, в който живеем, продължи градоначалникът.

Ясно е, че само когато ние вървим заедно напред, минаваме заедно като общество пред общи или лични предизвикателства, можем да построим това бъдеще, което всички желаем за децата ни. Това е най-чистият начин да отдадем почит на тези велики хора, които са се жертвали – не само през церемониалност, а през личния избор на всеки от нас, всеки ден, да търсим какво ни обединява, вместо да чертаем разделни линии. Трудно е, и на тях им е било трудно, вероятно много по-трудно, но те са избрали да се жертват в името на това бъдеще, допълни кметът Терзиев, пише novini.bg.

Съединението на България беше отбелязано с едноминутно мълчание и с поднасяне на венци от името на държавни инситтуции, парламентарни групи и др.

