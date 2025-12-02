Кметът на София Васил Терзиев: Болезнено е да гледаме как се руши градът ни

снимка: Васил Терзиев, фейсбук

Кметът на София Васил Терзиев коментира протеста тази вечер.

"Днес София беше сцена на най-многолюдния и напълно мирен протест през последното десетилетие. Хиляди граждани излязоха с решимост, но достойно, и спокойно – и точно този протест беше опорочен от малка група провокатори и хулигани, които нямаха място сред тях", написа той.

"Болезнено е да гледаме как се руши градът ни – счупени витрини, запалени кофи, щети по инфраструктурата, поражения по ключови улици и мостове", пише още столичният кмет.

"Трябва да бъда категоричен: МВР не се справи с гарантирането на реда. Имаше ясни предварителни сигнали за провокации, но въпреки това в центъра влязоха хора с бомбички, пиратки и предмети, които нямат място на мирен протест. Това поставя сериозни въпроси към готовността и действията на полицията – въпроси, на които министърът трябва да даде отговор", призова той.

Той се обърна към софиянци: "Не се поддавайте на провокации. София е нашият дом и няма да позволим малка група организирани хулигани да определят облика на града ни. След приключване на пожарните и полицейските действия, градът ще бъде почистен и възстановен, а транспортът – пуснат.

"Провокаторите бяха видими – маскирани, организирани, облечени в черно. Те не са лицето на протестиращите. София ще се възстанови, а гражданският глас няма да бъде заглушен", завършва поста си Терзиев.

