Кметът на София и футболни звезди се включиха в благотворителен турнир за Любо Пенев
Снимка: Булфото
Благотворителен турнир се проведе днес в залата на ДИТ в Драгалевци и в него участваха редица отбори. Входната такса бе 200 лева, като всички събрани средства ще отидат за лечението на Любослав Пенев в Германия.
Пенев страда от напреднал рак и в момента се подлага на лечение в германска клиника, припомня Фокус.
Преди няколко дни от Фондацията на ЦСКА известиха, че Пенев вече е преминал първия етап на имунотерапия, която е постоянна и изисква постоянна поддръжка.
Кметът на София - Васил Терзиев, също взе участие в турнира.
"Искам всички да пожелаем на Любо Пенев бързо възстановяване и отново да е сред нас. Организаторите ме поканиха. Тук съм като най-обикновен футболист и приятел, не като кмет," заяви той.
Други звезди, които взеха участие в турнира бяха Валери Божинов, Георги Миланов, Ивайло Чочев, Радослав Златков.
"С огромна признателност и уважение искаме да изкажем искрената си благодарност към организаторите и участниците в благотворителния турнир на 21 декември от 10.00 часа, в залата на ДИТ в кв. Драгалевци, посветен на набирането на средства и подкрепа за Любослав Пенев," написаха на фейсбук страницата на футболната ни легенда близките му.
"Този жест на солидарност показва, че когато спортът, човечността и добротата се обединят, те имат силата да дават надежда, кураж и вяра. Благодарим на всички отбори, доброволци, дарители и хора с големи сърца, които доказват, че не сме сами, когато сме заедно," пишат още те.
Редактор "Екип на Петел"
