Кметът на София поиска оставката на главния архитект на Столична община, тя отказва да я подаде

Кметът на София Васил Терзиев е поискал оставката на главния архитект на общината Богдана Панайотова. За това съобщи самият той със статус във Фейсбук.

"Поисках вчера оставката на главния архитект на Столична община. Още от началото на мандата беше ясно, че София има нужда от нов подход в градоустройството – дългосрочно планиране, по-добра координация и модерна структура, която да работи с ясни приоритети и резултати. В хода на работата стана ясно, че с арх. Панайотова имаме различни виждания за това как трябва да изглежда тази организация и каква да бъде ролята на главния архитект в нея", написа Терзиев, предаде БНР.

Богдана Панайотова беше назначена за главен архитект на София на 16 април 2025 г., след като беше избрана от 7-членна конкурсна комисия след прозрачен конкурс по реда на Закона за държавния служител и Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители, в три кръга - тест, практически изпит и интервю.

Реакцията на арх. Богдана Панайотова не закъсня.

"Пиша тази позиция в качеството си на главен архитект на Столична община от болничното легло, където съм на системи от миналата седмица. Пиша от личния си профил, защото нямам достъп до страницата ми като публична фигура във Фейсбук, нямам достъп и до страницата на НАГ (Направление "Архитектура и градоустройство" на Столичната община), чийто ръководител съм все още.

Кметът на столицата не е разговарял лице в лице с мен от 24.10. Вчера, след като беше уведомен, че съм в болница ми изпрати SMS от Бразилия, където се намира в момента, с който ми казва "доста мислих и стигнах до решение, че искам да преустановим съвместната ни работа."

Проблемът според него е в градоустройството, но той има всички правомощия и отговорност да направи всичко, което смята за необходимо в тази сфера, защото с встъпването ми в длъжност, прибра всичките си права по ЗУТ при него, за което го подкрепях и съдействах".

Това написа във Фейсбук главният архитект на София арх. Богдана Панайотова в отговор на кмета Терзиев, поискал по-рано днес отставката ѝ.

"Днес не можах да публикувам друга важна новина за софиянци и за хората, които от години се борят срещу застрояването на Боянското блато. На 03.11.2025 г. колегите от НАГ заедно с район "Витоша" направиха съвместна проверка. Съставен е констативен акт на основание чл. 224 от ЗУТ за спиране на строителството.

В Боянското блато не трябва да се строи. Издаденият акт е в етап на връчване на заинтересованите страни.

А това е цялата новина, която беше спряна: Предстоят нови проверки на строежи в близост до водни обекти в София. В изпълнение на започналата ревизия на разрешенията за строеж в близост до некоригирани речни корита и дерета, екипът на Направление "Архитектура и градоустройство" (НАГ), съвместно с районните администрации, започва нови проверки на строителни обекти в столицата.

Проверките н инициират в резултат на проведената работна среща в НАГ, посветена на комплексните проблеми, свързани с управлението и опазването на речните корита, както и на необходимостта от по-ефективна координация между институциите.

Работната среща беше инициирана от главния архитект на Столична община арх. Богдана Панайотова, която подчерта, че целта е да се създаде устойчив механизъм за междуинституционално сътрудничество, за да се предотвратят рискови строителни практики и екологични щети.

В дискусията участваха представители на: Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), Министерство на земеделието и храните, ДНСК, Агенция по геодезия, картография и кадастър, "Басейнова дирекция", РИОСВ – София, "Геозащита Перник", "Софийска вода" АД, "Напоителни системи", "ГИС – София" ЕООД, ОП "Софияплан", както и представители на професионални камари и неправителствени организации, сред които КАБ, КИИП, Камара на строителите в България, Съюзна архитектите в България и др.

В резултат на проведената среща беше взето решение да започне целенасочена проверка на всички строителни обекти, разположени в близост до некоригирани речни корита и дерета, както и да се изготви междуведомствен протокол за координация при издаването на разрешения за строеж в рискови зони.

До момента са извършени следните проверки по протежението на река Драгалевска.

1.Строеж в район Лозенец – съставен и връчен констативен акт на основание чл. 224 от ЗУТ за спиране на строителството;

2.Строеж в близост до Боянското блато – на 03.11.2025 г. е извършена съвместна проверка от служители на НАГ и район Витоша. Съставен е констативен акт на основание чл. 224 от ЗУТ за спиране на строителството. Издаденият акт е в етап връчване на заинтересованите страни.

3.Строеж в близост до Драгалевска река, в район Витоша – разрешението за строеж на същия е отменено със Заповед на РДНСК от 29.07.2025 г.

Днес предстои извършване на проверка на още един строеж в близост до Драгалевска река, в район Лозенец.

Към момента екипът на Направление "Архитектура и градоустройство" (НАГ) извършва проверка на имоти с издадени разрешения за строеж, разположени в контактните зони на водни обекти на територията на Столична община.

Проверките ще се осъществяват поетапно и по предварително изготвен график, като целта е да бъдат обхванати всички установени случаи на строителство в близост до некоригирани речни корита и дерета.

Резултатите от извършените проверки ще бъдат публично оповестявани от НАГ след приключване на всеки етап от работата. След изтичане на срока за възражения по съставените констативни актове и при не представяне на доказателства, че са спазени изискванията на Закона заводите, ще бъдат издавани заповеди за спиране на строежите на основание чл. 224а от Закона за устройство на територията", пише още Панайотова.

