Кметът на София пусна снимки: Те често остават извън новинарските заглавия

Фонтанът в парк "Възраждане“ отново работи – по-красив, по-безопасен и по-модерен от всякога. Грижата за града започва от малките неща – пейка, тротоар, детска площадка, фонтан. Това заяви столичният кмет Васил Терзиев във Facebook.



Ето какво още добави той: "Те често остават извън новинарските заглавия, но са това, което хората усещат всеки ден. Това, което определя качеството на средата и ритъма на живота в града.



Фонтанът в парк "Възраждане“ отново е в движение след основен ремонт и модернизация. Дълго време съоръжението беше в лошо състояние – с течове, остаряло оборудване и реален риск от инциденти. Днес то е обновено, енергийно ефективно, с модерно LED осветление и контролна система, която позволява водата и светлината да създават динамика и настроение, особено вечер.



Това не е просто технически ремонт. Това е пример как настойчивата и добре насочена работа на Станислав Илиев, кмет на район "Възраждане" и районната администрация води до реална промяна.



Фонтанът вече не губи вода.



За нас е важно водата на града да не се пилее и това ще ни става все по-важна тема във всичко, което правим.



А това е една малка стъпка в правилната посока.



Малките подобрения създават усещане за ред, грижа и перспектива. Това е пътят – стъпка по стъпка, с уважение към хората и средата.

