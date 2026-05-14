Кметът на София върна за повторно разглеждане решението за строеж на 75-метровата сграда в „Младост”

Стопкадър Нова Тв

Столичният кмет взе важно решение.

Темата за строежа на 75-метровата сграда в район „Младост“ стана център на днешното заседание на Общинския съвет. Кметът на Столична община Васил Терзиев върна за преразглеждане решението за изграждане на тази сграда. Дали там ще има строителство, или не, ще стане ясно след ново гласуване от съветниците.

Решението, прието от СОС на 30 април 2026 г., предвижда изграждането на 22-етажна сграда с близо 60 000 кв. м разгъната застроена площ върху общински терен в район „Младост“. Докладът е внесен от районния кмет Ивайло Кукурин и общинския съветник Драгомир Иванов.

С възгласи „Искаме си въздуха”, „Презастроено е” и „Кукурин, вън”, жители на „Младост”, общински съветници и депутати казаха „не” на строежа на 75-метровата сграда в района. Гласуваното решение от Столичния общински съвет беше върнато за преразглеждане днес от кмета Васил Терзиев. Но с уговорката, че финансовият интерес на общината е защитен и лозунгите не отразяват икономическата рамка на проекта.

По думите на Терзиев към момента няма основания за притеснения относно законосъобразността на процедурата. Той подчерта, че „икономически е добре защитен интересът на общината“, обезщетението, което общината би получила, е „добре защитено“, особено след корекциите, направени при окончателното приемане на решението, пише nova.bg.

Кметът коментира, че част от обществените реакции по темата се основават на „лозунги“, които не отразяват реалната икономическа рамка на проекта. Според него твърденията за „22 етажа корупция“ и „80 милиона евро печалба“ не съответстват на фактите.

Терзиев посочи, че решението ще бъде върнато по съображения за целесъобразност, свързани с натоварването на транспортната и социалната инфраструктура в района. По думите му чувствителността на жителите на „Младост“ към всяко ново строителство е напълно разбираема, тъй като кварталът вече е изправен пред сериозни предизвикателства, свързани с трафика, застрояването и намаляването на зелените площи.

Кметът заяви още, че концепцията високите сгради да се изграждат по големите булеварди и в близост до метро е правилна и е заложена в Общия устройствен план на София. Според него това е по-добър подход в сравнение със застрояване във вътрешно-квартални улици без достатъчен достъп и инфраструктура. Той допълни, че въпросът за конкретните параметри на застрояването и баланса между новото строителство и обществената инфраструктура остава ключов.

Днес кметът на „Младост“ Ивайло Кукурин отказа коментар, но в писмена позиция опроверга твърденията, че през изминалите години е получил милиони левове под формата на дарения. „Това не са нови милиони. Това е стара инвестиция с нова пазарна стойност. Средствата са дарени от родителите ми и са инвестирани години преди да бъда избран за кмет“.

Въпреки че от БСП гласуваха „за” строежа, днес, по време на протест в защита на Паметника на Съветската армия, обявиха, че е възможно да преразгледат позицията си. „Общинската собственост да бъде дадена на реститути, за нас е неприемливо решение“, коментира общинският съветник от БСП Иван Таков.

Зад изграждането на сградата застанаха и от ГЕРБ-СДС, ИТН и „Синя София“. „Тази близост до метрото оформя един вторичен градски център, какъвто ние нямаме по големите квартали“, заяви Вили Лилков, общински съветник от „Синя София“.

А срещу проекта се обявиха от ПП-ДБ, „Спаси София“ и „Възраждане“. „Гражданите там искат само парк, не искат повече строителство. Имат нужда от повече зелени площи“, каза общинският съветник от „Спаси София“ Андрей Зографски.

Останалите групи не коментираха.

