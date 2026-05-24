Кметът на София за "Евровизия": „Място за притеснения няма"

Васил Терзиев коментира подготовката на София за възможното домакинство на „Евровизия“, приоритетите на Столичната община и ключови проблеми като недостига на места в детските заведения по време на празнично събитие в столицата.

За възможността София да бъде домакин на международното събитие той заяви. „Място за притеснения няма. За щастие до година България трябва да организира „Евровизия“. Всички сме длъжни да направим необходимото, за да представим възможно най-добре нашата страна и да направим едно запомнящо се събитие“, заяви той пред Бтв.

По думите му няколко града са заявили интерес, но София има готовност да посрещне събитието: „Ние, като други градове, сме вдигнали ръка. Смятаме, че София е най-подготвена да го приеме.“

Кметът посочи и основните организационни приоритети: „Приоритетни са всички неща, свързани с транспорт, осигуряване на сигурност и градските събития, защото не всеки ще може да влезе в „Арена София“.“

Той подчерта, че ще бъдат създадени допълнителни публични пространства за посетителите: „Планираме много места в паркове, градски пространства, където да имаме възможност да бъдем заедно и да бъдем част от това приповдигнато настроение.“

По отношение на ролята на града Терзиев заяви: „Всеки има отговорност към девиза на София, независимо от възраст. И всичко започва с нужните инвестиции в образование, във възпитанието, в отглеждането на нашите деца.“

Той определи визията си за столицата така: „Един чист, уреден град с усмихнати, щастливи хора, приветлив.“

В разговора беше засегнат и проблемът с недостига на места в детските заведения. „Основният проблем там беше в яслените групи, за където липсват 5400 места горе-долу“, посочи той.

По думите му общината работи за намаляване на дефицита: „Добрата новина е, че за пореден път сваляме недостига. Този път с 1300 места.“

Терзиев добави, че се предвижда разширяване на капацитета: „Приемът в градинските групи вече до голяма степен е решен. Ще бъде решен трайно с добавянето на тези 1800 места, които ще бъдат открити в следващите 12-18 месеца.“

Той открои и кадровия проблем: „Имаме над 230 свободни места. И с текущото изискване да бъдат само медицински сестри, а не да има възможности да бъдат педагози, това много ни ограничава.“

По думите му това води до организационни затруднения: „Дори да имаме физическата инфраструктура, няма кой да работи.“

В края на разговора кметът подчерта необходимостта от институционално сътрудничество: „Надяваме се на сътрудничество с Министерство на образованието и Министерство на здравеопазването.“

