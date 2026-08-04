Кметът на Стрелци: Хората застанаха между селото и огъня и бяха готови да тръгнат да гасят

Стопкадър бТВ

След цяла нощ битка с огъня по земя и въздух пожарът край село Стрелци е локализиран. Няма опасност за населените места. Над 50 души участваха в потушаването му.

Огнената стихия, тръгнала от селскостопанския двор край село Стрелци, бързо се разпространи вчера следобед заради вятъра и високите температури. Горят хиляди декари – ниви, лозови насаждения, гори.

„Страшно беше много. Направо все едно, че нещо нефт се е запалило – такива пушеци, черен дим“, разказва Дойко Караиванов, жител на село Стрелци.

Заради труднодостъпния терен е извикан на помощ и хеликоптер от авиобаза "Крумово".

„Имаше опасност да навлезе и към Средна гора, и към Сърнена гора. Там нещата можеха да излязат извън контрол“, посочва Калин Калапанков, кмет на община Брезово.

Огнените езици стигат на 200 метра от къщите.

„Почти всичките жители на селото бяха застанали между селото и пожара и бяха готови във всеки един момент да тръгнат да гасят“, каза за бТВ Нешо Георгиев, кмет на село Стрелци.

Горски служители обхождат и днес изгорялата гора и потушават огнища.

„В момента гледаме да пресечем, да не се разпространява пожарът. Там, където не е горяло, не го пускаме да влезе“, заяви Георги Георгиев, помощник-лесничей в Държавно лесничейство „Тракия“.

На терен остават 4 екипа на пожарната. Заради очакваните горещини и вятър се очаква ново разгаряне на огнища.

Има опасност от ново разгаряне, тъй като температурите се повишават значително, а и вятърът, от който всички се опасяват, се усили.

Задимяването към този момент вече се е поразнесло и няколкото села, които бяха обгазени, вече дишат по-спокойно.

На терен ще останат четири екипа на пожарната, които обхождат районите, където възникват локални огнища. Те бързо се откриват и се погасяват.

В потушаването на огнената стихия участваха пожарникари от Пловдив, служители от Националния отряд за реакция при бедствия и доброволното формирование в Хисаря.

Редактор "Екип на Петел",

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