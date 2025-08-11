Кметът на Сунгурларе: И по двата фронта гори

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Гасенето на големия пожар край Сунгурларе продължава и днес, огънят гори на два фронта, както и вчера. Това каза по Нова телевизия кметът на общината Димитър Гавазов. Той съобщи, че до 2 часа снощи е продължила борбата с пламъците, като основната цел - да се спре напредването им към населените места, за момента е изпълнена.

И днес огнеборците ще получат помощ от въздуха от хеликоптер и двата шведски самолета. Вчера в гасенето са участвали общо около 100 пожарникари и доброволци. Към обед обаче доброволците са освободени заради високите температури.

Продължава и разследването на полицията за причините за пожара, като има сериозни подозрения, че той е пламнал от изхвърлен фас.

