Кметът на Царево: Произходът на банкнотите, които се появиха на плажа, не е изяснен

Снимка: Фейсбук, М. Киров

На един от плажовете в Царево се появиха банкноти след бедствието, но техният произход към момента не е установен. Това каза за БТА кметът на община Царево Марин Киров.

"Твърди се, че преливната вълна е завлякла от обект на местна фирма за тежка техника "Авто Яни" метална каса, в която е имало документи за камиони, за багери и евентуално пари. Нямам информация какво е заведено в полицията като щета, и изобщо заведено ли е. Няма как да се знае със сигурност дали банкнотите са от касата на тази фирма", заяви кметът.

Той посочи, че Община Царево по никакъв начин не се ангажира с този казус. На въпрос дали водолази издирват касата в морето, Киров обясни, че днес, докато е бил с екипите, които извършват превантивни дейности за предстоящото лошо време, за което метеоролозите предупреждават, е забелязал водолази в морето, но не знае с каква цел.

Кметът съобщи още, че остава в сила бедственото положение на територията на община Царево. Ще се прецени за неговото отпадане, след като премине лошото време във вторник. Днес главно сме ангажирани с оценка на щетите и с подготовка за влошаване на времето. Почистват се всички рискови реки и дерета – село Лозенец, Арапя, Царево, река Черна, Изгревско дере – от огромните скални маси и корони на дървета, така че, ако има обилни валежи, каквато е прогнозата, водата да може по-лесно да стигне до морето, обясни Марин Киров.

