Кметът на Трън: Изкарахме две сериозни природни бедствия

снимка: Петел.бг, илюстративна

Изминалата година се е оказа тежка за община Трън заради двете сериозни природни бедствия, станали на територията ѝ. Сред тях бяха пожарът през лятото в селата Рани Луг, Насалевци и Слишовци, както и обилният снеговалеж в началото на октомври, който остави десетки населени места в общината без електричество и комуникации за няколко дни. Това каза пред БТА кметът на общината Цветислава Цветкова.

По думите ѝ, въпреки кризите, общината е успяла да изпълни по-голямата част от планираните капиталови разходи и е сключила редица договори за финансиране по национални и европейски програми.

„Подписахме договори за реконструкция и рехабилитация на пътя за село Лялинци, за изграждане на фотоволтаични инсталации върху покривите на центровете за настаняване от семеен тип в Трън, както и за закупуване на електромобил за нуждите на социалните услуги“, каза Цветкова.

Сред осъществените инфраструктурни проекти през изминалата година се открояват ремонтите на осем улици в пет села, както и обновяването на покрива на сградата на старата гимназия в пограничния град, където се помещават социални и общински структури. Като основно предизвикателство кметът открои възстановяването след бедствията. „Екипите на общината работиха без оглед на работното време, за да бъдат отстранени щетите възможно най-бързо“, подчерта тя.

Цветкова обърна внимание и на финансовите ограничения пред малките общини. По думите ѝ постоянно намаляващото население води до свиване на бюджета, докато сезонно живеещите хора в региона и постоянно растящият туристически поток увеличават изискванията по отношение на по-добра инфраструктура, услуги и поддръжка.

„Потребностите обаче са много по-големи от реалните възможности на органите за местно самоуправление, което води до негативни оценки. Общината, като орган за местно самоуправление, прави всичко възможно да разпределя справедливо бюджетните средства и да покрива приоритетно обекти с по-голямо социално значение“, каза кметът.

През тази година приоритетите на общината се концентрират върху изпълнението на вече сключените договори и реализирането на малки инфраструктурни проекти според новия бюджет и Плана за интегрирано развитие на общината.

