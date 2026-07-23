Кметът на Вакарел побесня и обяви война на нарушител: Ще ти докарам два камиона с боклуци

кадри/видео: Фейсбук, Ангел Павлов

Кметът на Вакарел Ангел Павлов обяви война на нерегламентираното изхвърляне на отпадъци, след като публикува видео в социалните мрежи с боклук, изхвърлен на ливада край селото. В отпадъците той откри документи, по които успя да стигне до човека, оставил сметта.

„Погледнете сега какво се случва на ливадата. Човекът си е купил нещо, правил е ремонтче и е решил, че ние сме боклучарник“, казва кметът във видеото.

След като открива документи сред отпадъците, Павлов отправя остро предупреждение:

„Ще намеря кой си е купил тази хубава модерна прахосмукачка. Ето, тука има и документи за тебе. И ще ти закарам два камиона. Обещавам ти, лично, като кмет на Вакарел – два камиона ще ти докарам с боклуци, заради това, че ти си позволи да си изхвърлиш на ливадата боклуци и да ми превръщаш в кочина и свинщина.“

Три дни след публикуването на видеото боклукът все още е на мястото.

„Ежедневно се сблъсквам с простащината и простотията на хората. Срамувам се вече от това, че постоянно се карам за тия боклуци. Станах пословично известен с хората, които цапат и с разправиите си с тях“, коментира в ефира на бТВ Павлов.

По думите му нарушителят е установен чрез информацията, намерена сред отпадъците.

„Лицето е установено. Понеже, за да не ни съди, тя сама си го е направила публично – не е аз да отида в тях. Улица „Самуил“ 22, номер на доставка 17.06. Виждате ли, съвсем скоро си го е получила и си го е изхвърлила“, заявява кметът.

Той отново се обръща към жената, чиито отпадъци са открити:

„Мила, ти сама си се направила известна, да не си мислиш, че аз съм ти взел найлоните от вас. Ето, това са твоите найлони. Това е твоята прахосмукачка, новичка, виж каква е хубава. Значи ще има много да чистиш с нея от сутрин до вечер. Ще ти я докарам и много да чистиш с нея, обещавам ти го.“

На въпрос дали това е заплаха, кметът отговаря:

„Вече не знам как да го определя. Постъпват ми хора от цялото Вакарел и казват: „Давайте да го направим“. Много хора са с такова желание.“

В опит да ограничи замърсяването, около Вакарел са поставени предупредителни табели, но част от тях вече са счупени.

„На времето, когато ме биеше учителят, че правя пакости, баща ми ме биеше и вкъщи. Сега, когато учителката направи забележка на децата, вие се заканвате и ходите да биете учителката. Няма как да стане, скъпи родители“, казва Павлов.

Той предупреждава и за опасностите от изхвърлените отпадъци.

Това не е първият подобен случай, който кметът заснема и публикува в социалните мрежи.

„Погледнете се – вместо да си карате боклуците долу, вие сте всички хвърлили тук. А това не е от къщи“, казва той в друго свое видео.

Павлов настоява за по-голяма отговорност от институциите и гражданите.

„Смятам, че всички политици трябва да започнат да работят публично, за да може да им се носи отговорност за действията. И понеже глобата е 20 лева за изхвърления боклук, което е нищо, хората си правят каквото си искат. Трябва нещо да се промени в тази държава.“

След призива му екипът на bTV отива на адреса, открит върху отпадъците. Там се срещаме с жената, на която е боклукът.

По думите ѝ тя не е изхвърлила отпадъците сама.

„Бях извикала хора да ги изхвърлят, понеже имаше и тежки боклуци, имаше и такива, които аз не можех да ги пренеса. Имаше кашони с книги също така.“

Тя обяснява, че човекът, когото е наела, ѝ е казал, че ще дари част от вещите.

„Той ми каза, че ще ги дари на Старческия дом, който е тук на ливадата, но в никакъв случай не ми каза, че ще ги изхвърлят така. Аз даже го попитах и той ми каза, че ще ми вземе даже 10 или 20 евро за сметище, което се намира близо до нас.“

Жената заявява, че ще почисти мястото и ще се извини.

„Няма някой друг да ми върши работата, която явно бях платила да се извърши, но не се е. Аз ще му се извиня, но клип няма да заснема.“

Кметът обяснява, че в случая няма как да бъде наложена глоба.

„Няма как да наложиш глоба. И това е другият проблем. Трябва да има свидетел, трябва да си хванат на място престъплението. Сега дори да отида да ѝ напиша глоба на тази дама, тя пуска жалба в съда и отпада глобата.“

Час след заснемането на репортажа на bTV боклуците са били събрани и мястото е почистено.

Редактор "Екип на Петел",

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