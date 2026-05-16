Кметът на Варна: Автомобилният трафик по Крайбрежната алея няма да бъде възстановен

Снимка Фейсбук

Кметът на морската столица с новина за движението на коли край плажа.

Автомобилният трафик по Алея Първа няма да бъде възстановен, независимо от споровете около статута на крайбрежната зона.

Това каза в предаването на Радио Варна "Позиция" кметът на Варна Благомир Коцев.

По думите на Коцев Алея Първа е "една от най-ценните територии" на Варна, тъй като представлява естествената връзка между града и морето. Според него общественият интерес изисква зоната да се развива като пространство за отдих, спорт и семейни активности, без достъп на коли.

Там трябва да има приветливо място за хората, а не магистрала, подчерта кметът, като припомни, че до 2022 г. движението на коли в района е било интензивно. Той посочи, че именно като областен управител е издал заповедта, с която движението е било ограничено.

По повод подготвяния протест срещу евентуално връщане на автомобили в района, Коцев подчерта, че подкрепя недоволството на хората и разбира опасенията им, но увери, че Община Варна не е издавала разрешения, предвиждащи възстановяване на автомобилния трафик.

Според него сегашните съмнения са породени от активните строителни дейности в района през последната година и половина. Те обаче са свързани основно с подземна инфраструктура - водопроводи и канализация, необходими за бъдещото функциониране на зоната, увери кметът.

По думите му инфраструктурата е необходима както за поддръжка на зелените площи и изграждане на поливни системи, така и за евентуално заведенията, които ще се появят там, като направи уточнение, че сградите ще са ниско строителство.

Всичко това се случва с разрешението на държавата, подчерта Коцев и добави, че Община Варна е дала само разрешение за строежа на асансьора. Така ще се подобри пешеходния достъп до алеята, каза още кметът.

Коцев коментира и статута на алеятс, като посочи, че дори да фигурира думата "улица", това не означава непременно автомобилен достъп.

Има и пешеходни улици - бул. "Княз Борис I" също е улица, но има пешеходна зона, даде пример той.

