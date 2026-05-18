Кметът на Варна: Получихме 16 сигнала от граждани за вандализъм и умишлено изваждане и разпиляване на отпадъци
Снимка Фейсбук, Благомир Коцев
Победата на Дара в Евровизия ни направи горди да сме българи и ще ни държи в еуфория още дълго време, но това не бива да спира важните теми за Варна.
Днес се срещнах със старши комисар Цветан Пировски, за да обсъдим сигурността на гражданите в морската столица. Сезираме подопечната му областна дирекция на МВР и прокуратурата за злонамереното разсипване на боклук около контейнерите за смет във Варна.
Това написа в личния си профил във Фейсбук Благомир Коцев.
Ето какво каза още кметът на Варна:
Само за два месеца тази година – март и април, в Общината са регистрирани 16 сигнала от граждани за вандализъм и умишлено изваждане и разпиляване на отпадъци. Тази престъпна практика се потвърждава и от екоинспекторите в общинските и районни администрации.
Изпращаме на полицията и държавното обвинение десетки снимки и видео записи, които да дадат основа на сериозно разследване. Разследване, което един ден да подведе под отговорност не само извършителите, но и поръчителите на тази кампания.
Сигналът не е опит да се отмести фокусът от проблемите на сметосъбирането във Варна. Такива има, и без очевидния опит да се внуши, че ситуацията е извън контрол.
Но нека припомня, че тук става въпрос за общественото здраве и за всеки, който умишлено го заплашва, следват изключително тежки последствия според българския закон.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!