Кметът на Варна: Получихме 16 сигнала от граждани за вандализъм и умишлено изваждане и разпиляване на отпадъци

Снимка Фейсбук, Благомир Коцев

Победата на Дара в Евровизия ни направи горди да сме българи и ще ни държи в еуфория още дълго време, но това не бива да спира важните теми за Варна.

Днес се срещнах със старши комисар Цветан Пировски, за да обсъдим сигурността на гражданите в морската столица. Сезираме подопечната му областна дирекция на МВР и прокуратурата за злонамереното разсипване на боклук около контейнерите за смет във Варна.

Това написа в личния си профил във Фейсбук Благомир Коцев.

Ето какво каза още кметът на Варна:

Само за два месеца тази година – март и април, в Общината са регистрирани 16 сигнала от граждани за вандализъм и умишлено изваждане и разпиляване на отпадъци. Тази престъпна практика се потвърждава и от екоинспекторите в общинските и районни администрации.

Изпращаме на полицията и държавното обвинение десетки снимки и видео записи, които да дадат основа на сериозно разследване. Разследване, което един ден да подведе под отговорност не само извършителите, но и поръчителите на тази кампания.

Сигналът не е опит да се отмести фокусът от проблемите на сметосъбирането във Варна. Такива има, и без очевидния опит да се внуши, че ситуацията е извън контрол.

Но нека припомня, че тук става въпрос за общественото здраве и за всеки, който умишлено го заплашва, следват изключително тежки последствия според българския закон.

