Кметът на Варна: Ще върна за ново обсъждане решението за Черноморския младежки център

Снимка: Община Варна

Ще върна за ново обсъждане решението за Черноморския младежки център на следващото заседание на Общинския съвет. Надявам се общинските съветници да преосмислят своята позиция. Това написа преди малко във фейсбук кметът на Варна - Благомир Коцев.

"Това заявих вчера в ефира на bTV, а днес темата беше продължена и в Радио Варна с участието на представители на Общинската администрация. Убеден съм, че Черноморският младежки център е стратегически важен за развитието на Варна и неговото функциониране трябва да бъде запазено", добавя още той.

"Още през 2022 г. Общинският съвет взе решение за създаването му и пое ангажимент за неговата устойчивост. Центърът е част от националната мрежа на младежките центрове и е създаден с ясната цел да предоставя възможности за неформално образование, развитие на лидерски умения, доброволчество, гражданско участие, социално включване и професионално ориентиране на младите хора", пише Благомир Коцев.

"Вярвам, че след повторното разглеждане на решението общинските съветници ще поставят на първо място интереса на младите хора и дългосрочното развитие на града. Защото инвестицията в младите е инвестиция в бъдещето на Варна", завършва кметът.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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