Булфото

Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста.

Това реши сътав на Софийски градски съд, който днес разгледа жалбата на защитата за изменение на мярката за неотклонение.

Решението не е окончателно и може да се обжалва пред Софийския апелативен съд, предаде БНР.

Съдът влезе в залата за прочитане на определение за изменение на мярката за неотклонение на Благомир Коцев с час закъснение.

Съдът не прие доводите на адвокат Ина Лулчева, че разследването се ограничава само в обсега на това, за което е привлечен.

Съдът разказа подробно показанията на Пламенка Димитрова. Според съдията те са подкрепени от останалите свидетелски показания и “изобилстващите” други доказателства.

Нов свидетел е привлечен по делото - наскоро освободеният от поста му зам.-кмет по финансовите въпроси Христо Рафаилов. Той бе освободен, докато е в отпуск по болест.

Освобождаването на заместник-кмета от поста му, докато е в отпуск по болест, е законно. Така коментира кадровите промени в общината и.ф. кмет на Варна Павел Попов.

В съдебната зала днес Рафаилов каза, че са провеждани много срещи между обвиняемите лица в заведения. На тези срещи кметът се е отделял и сядал на друга маса.

Съдът приема, че събраните доказателства са достатъчни да направи обосновано предположение, че обвиняемият Коцев е участвал в престъпленията, в които е обвиняван.

Очаквайте подробности!

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!