Кметът на Варна пред протестиращите от кв. "Чайка": Подготвяме промяна на ПУП, за да запазим зелените площи

снимка: Община Варна

Кметът на Варна Благомир Коцев заяви пред протестиращите жители на кв. „Чайка“, че общината подготвя задание за изменение на Подробния устройствен план на квартала, което ще бъде внесено за решение в Общинския съвет. Целта е да бъдат запазени всички зелени площи и върху тях да не се допуска застрояване.

Коцев се включи в протеста срещу строителството в терена между блокове 34 и 36, който години наред е използван като зелена площ и детска площадка. Той припомни, че вече е издал заповед за спиране на изсичането на дърветата и подчерта, че недоволството на хората е напълно основателно, съобщават от общинската администрация.

По думите му именно обществената реакция е показала колко важна е битката срещу презастрояването на Варна. Според него градът трябва да се развива към периферията си, а не чрез допълнително уплътняване на вече изградените квартали, част от които все още са запазили добрата си среда.

Кметът обясни, че общината вече работи по нова градоустройствена политика, която предвижда Общият устройствен план да се прилага така, че заедно с жилищното строителство да се осигурява необходимата инфраструктура – улици, детски градини и обществено обслужване. Той отбеляза, че срещу този подход има сериозен отпор, включително от страна на инвеститори, които настояват процедурите по техните устройствени планове да се движат в кратки срокове, докато общината извършва внимателна проверка за съответствието им със закона.

Кметът информира протестиращите, че общината вече е предприела няколко конкретни действия. Подадено е обжалване в съда с искане за спиране на разрешението за строеж, а прокуратурата е сезирана да извърши проверка как е приет Подробният устройствен план през 2015 г. и дали са налице основания той да остане в сила.

Кметът заяви още, че след приемането на заданието за промяна на ПУП-а, ще предложи налагането на мораториум до влизането в сила на новия устройствен план. По думите му подобен подход се обсъжда и за други квартали на Варна, където липсва достатъчна инфраструктура и не е приложена уличната регулация, като намерението е да се разработват устройствени планове за по-големи територии, съчетани с временни ограничения върху новото строителство.

В заключение Благомир Коцев призова гражданите да продължат да бъдат активни и да подкрепят усилията на общината за промени в градоустройствената политика, защото обществената подкрепа е необходима, за да бъдат реализирани тези решения.

Редактор "Екип на Петел",

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