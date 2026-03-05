Кметът на Варна в Брюксел: Състоянието на транспортната инфраструктура по крайбрежието на ЕС в Черно море далеч не е идеално

снимка: Община Варна

Кметът на Варна Благомир Коцев призова Европейския съюз да превърне политическите си намерения за Черноморския регион в конкретни действия, инвестиции и политики. Той направи това по време на пленарно заседание на Европейския комитет на регионите в Брюксел, където днес се гласува становището на институцията относно стратегическия подход на ЕС към Черно море.

Кметът на Варна призова членовете на Комитета не само да приемат становището относно стратегическия подход на ЕС към Черноморския регион, но и да се ангажират с неговото реално прилагане. „Единственият начин да опровергаем твърденията на Путин за разделена Европа е чрез реални, осезаеми действия“, заяви той. В изказването си Коцев очерта три основни приоритета, които според него са решаващи за успешното развитие на Черноморския регион, съобщават от пресслужбата на Община Варна.

На първо място това е пътно-транспортната инфраструктура. „Състоянието на транспортната инфраструктура по крайбрежието на ЕС в Черно море далеч не е идеално“, отбеляза Коцев, като посочи необходимостта от значителни инвестиции в България и Румъния. Според него подобряването на инфраструктурата ще засили както икономическия потенциал, така и сигурността на региона. Той даде и пример за потенциално по-тясно сътрудничество между двете държави - членки на ЕС на Черно море – България и Румъния, и между техните големи пристанищни градове – Варна и Констанца. „Предвид, че ни разделят само 120 километра, вместо да дублираме функционалността на пристанищата си, можем да се специализираме в различни импортни капацитети и по този начин да се допълваме“, посочи той.

Като втори приоритет Коцев изтъкна защитата на околната среда в Черноморския регион. Той очерта загубата на биоразнообразие, ерозията на крайбрежието и наводненията като реални рискове за местните общности, инфраструктурата и инвестиционния потенциал на региона. Коцев акцентира и върху борбата със застрояването на българското Черноморие, вследствие на сенчестото придобиване на активи по крайбрежието, което по думите му буди най-голяма тревога в обществото.

Като трети ключов приоритет Коцев посочи върховенството на закона. По думите му ефективността на европейския стратегически подход в Черно море зависи от това доколко държавите - членки спазват принципите на правовата държава и подкрепят силно гражданско общество. „Всяка инициатива на Европейския съюз по източния фланг ще се провали, ако ние самите не гарантираме върховенството на закона“, заяви той.

В заключение кметът на Варна изрази увереност, че приемането на становището на Комитета на регионите ще бъде важна стъпка към реалното прилагане на стратегическия подход на ЕС към Черноморския регион. Ако Европа иска чист, мирен и проспериращ Черноморски регион, тя трябва да насърчава инфраструктурното развитие, икономическия растеж и опазването на околната среда в условията на върховенство на правото, обобщи Коцев.

