Кметът на Велико Търново: Има бедстващи хора, пороят отнесе асфалт и наводни къщи

кадър: Фейсбук, Даниел Панов

Втората приливна вълна е повишила на сантиметри нивото на реката до абсолютното критично ниво от 7,5 метра.

Във Велико Търново и околните населени места има бедстващи хора. Това съобщи кметът на общината Даниел Панов. Цяла улица с жилищни сгради е наводнена в района на ул. "Григорий Цамблак", като тежка е ситуацията и в Дебелец, както и в кв. "Асенов".

Сериозни материални щети са регистрирани в Пчелище, Дебелец, Килифарево и Присово. Наводнени са десетки приземни етажи, къщи, дворове и градини. Стихията е компрометирала сериозно и пътната инфраструктура, отнасяйки части от асфалтовите настилки. Нанесени са и тежки поражения върху личните автомобили на граждани, предава "Фокус".

"Към 06:35 часа сутринта нивото на река Янтра в ниските зони на града е достигнало критичните 6,92 метра (при абсолютна критична стойност от 7,50 метра). Причината за рязкото покачване е втора приливна вълна, дошла от Габрово, където също бяха регистрирани интензивни дъждове", поясни кметът.

"Най-важното в момента е нивото на реката да започне да спада. Към момента се наблюдава лека тенденция към понижение - регистриран е спад от 20 см на река Белица в Дебелец и с 11 см на река Янтра при село Пушево", поясни Панов.

След оттичането на водата ще започне незабавно почистване на дървения материал, натрупан под мостовете, включително при Владишкия мост.

От АПИ съобщиха, че поради наводнен участък временно е ограничено движението при км 106 на път I-5 Велико Търново- Габрово. Обходният маршрут е по път I-5 през квартал Чолаковци, Западен пътен възел, Южен пътен възел и обратно, като трафикът се регулира от "Пътна полиция".

