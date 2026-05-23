Кметът на Велико Търново: Набираме доброволци, които да помогнат на пострадалите

Снимка: Фейсбук, Д. Панов

Под 6 метра е река Янтра във Велико Търново. 2.37 метра е стойността на Янтра в село Пушево – спадът там е с над 2 метра спрямо обедните часове.

Около 1 метър е нивото на река Белица в Килифарево – с два метра под критичната стойност. Това е най-актуалната информация, която кметът на старопрестолния град Даниел Панов обяви във фейсбук.



"Огромното количество вода, събрало се във Велико Търново както от Габрово и Дряново, така и от другите балкански притоци, се оттича. Денонощното наблюдение продължава", добавя той.

Още от утре започват работа и комисиите на Община Велико Търново, които имат за спешна задача да обходят всяко едно пострадало домакинство във Велико Търново, Дебелец, Присово, Килифарево, Церова кория, Пчелище. В детайли ще бъдат описани и оценени всички щети, за да бъдат възстановени от държавата по механизмите за бедствия и аварии.

"ВАЖНО: Набираме доброволци! Благодаря на всички, които изявиха желание да помогнат!", пише още Даниел Панов.

Всеки, който желае да допринесе за преодоляване на последствията от наводнението и да подпомогне хората, чиито домове пострадаха, трябва да отиде утре - 24 май, сутринта в 8:30 ч. пред сградата на Община Велико Търново.



"Препоръчително е носенето на работно облекло, ботуши или работни обувки. Необходимо оборудване – лопати, кофи и други подходящи инструменти. Транспортът до местата за работа ще бъде осигурен от Общината", съобщава кметът на града.

