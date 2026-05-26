Кметът на Велико Търново: Предложих на президента създаване на агенция за бедствия и аварии

Снимки: Община Велико Търново

В Присово се работи по възстановяването на инфраструктурата, засегната от местното дере - при наводнението то се превърна в огромна река. Продължава и почистването. Това съобщи във фейсбук кметът на Велико Търново - Даниел Панов.



Още от утре започва проектиране на нови укрепителни съоръжения на дерето.

Премахват се и наноси от кал край улица "Григорий Цамблак" в квартал "Света гора" във Велико Търново, допълва още той.

"В разговор днес с премиера Румен Радев предложих създаването на нарочна национална агенция за бедствия и аварии, която да прави възможна бързата реакция на държавата в подобни ситуации - това е от ключово значение и за местната власт. Ако е необходимо, да се закрият неефективни и неработещи други агенции", казва също Даниел Панов.

