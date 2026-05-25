Кметът на Велико Търново: Присово и Пчелище са сред най-засегнатите от огромния порой

Снимки: Фейсбук, Д. Панов

Селата Присово и Пчелище са сред най-засегнатите от огромния порой в петък вечерта и над 120 литра на квадратен метър, излезли от Пчелище през Килифаревския район и до Дряново. Това написа кметът на Велико Търново - Даниел Панов, във фейсбук.

"Огромната вода превърна малките дерета в 3 и повече метрови реки, отнесли по пътя си улици, детски площадки, наводнили читалищата в двете села, пенсионерски клубове, жилищни имоти и дворове", допълва още той.

"Щетите вече са описани, важно е Междуведомствената комисия по бедствия и аварии към Министерски съвет да бъде свикана максимално бързо, за да започнем незабавно възстановяване на цялата увредена инфраструктура", пише Даниел Панов.

Междувременно улиците "Иван Асен Втори" и "Ксилифорска" в квартал "Асенов" във Велико Търново са почистени от тинята и калта след наводнението. Остава още едно цялостно измиване. "По механизмите за бедствия и аварии ще ги подадем и за трайно възстановяване", уточнява кметът на старопрестолния град.

