Кметът на Велико Търново: Само за 40 минути падна количество от над 80 л на квадратен метър
Снимки: Фейсбук, Д. Панов
За положението във Велико Търново съобщава кметът на старопрестолния град Даниел Панов.
"Екипи от Община Велико Търново, Пожарната и Гражданска защита проверяват и обхождат всички райони на Велико Търново, Дебелец, Килифарево, Присово, Пчелище след изключително интензивния и силен пороен дъжд", написа той във фейсбук.
"Само за 40 минути падна количество от над 80 литра на квадратен метър - повече от средната норма за целия месец!", добавя още той.
"Организираме отводняване на най-засегнатите места и райони. Изпратени са екипи в района на "Габровски", Южния пътен възел, квартал "Асенов", Присово", уточнява Даниел Панов.
"За един час река Белица в Дебелец се вдигна до три метра, критичната стойност е четири метра. 2 метра - далеч от критичната точка", пише също кметът на Велико Търново.
"Сигнали подавайте на телефон 0887209451, за да изпращаме веднага екипи за реакция", завършва той.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!