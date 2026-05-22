Кметът на Велико Търново: Само за 40 минути падна количество от над 80 л на квадратен метър

Снимки: Фейсбук, Д. Панов

За положението във Велико Търново съобщава кметът на старопрестолния град Даниел Панов.

"Екипи от Община Велико Търново, Пожарната и Гражданска защита проверяват и обхождат всички райони на Велико Търново, Дебелец, Килифарево, Присово, Пчелище след изключително интензивния и силен пороен дъжд", написа той във фейсбук.

"Само за 40 минути падна количество от над 80 литра на квадратен метър - повече от средната норма за целия месец!", добавя още той.

"Организираме отводняване на най-засегнатите места и райони. Изпратени са екипи в района на "Габровски", Южния пътен възел, квартал "Асенов", Присово", уточнява Даниел Панов.

"За един час река Белица в Дебелец се вдигна до три метра, критичната стойност е четири метра. 2 метра - далеч от критичната точка", пише също кметът на Велико Търново.

"Сигнали подавайте на телефон 0887209451, за да изпращаме веднага екипи за реакция", завършва той.

