Кметът на Велико Търново: Янтра е с около 3 метра под най-критичната стойност

Снимка: Фейсбук, Д. Панов

С 4 метра се понижи Янтра във Велико Търново спрямо обедните часове. Сега нивото е 3,75 м, с около 3 метра под най-критичната стойност. Това съобщи кметът на старопрестолния град Даниел Панов във фейсбук.



1.87 м е Янтра при село Пушево - с 2.6 м по-ниско спрямо обяд.

Река Белица в Килифарево е под 1 метър.



Дежурни екипи на Пожарната остават в кварталите "Асенов" и "Света гора" във Велико Търново.

"Към момента няма рискове от валежи с интензивност и обем като снощните. За сигнали - 0887209451", допълва Даниел Панов.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!