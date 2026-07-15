Кметът на Велико Търново сезира ГДБОП за дезинформация и хибридна атака

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Кметът на Велико Търново Даниел Панов заяви, че срещу него и общинската администрация се разпространяват неверни твърдения, които определи като „хибридна атака“ и дезинформация и сезира ГДБОП.

В публикация в социалните мрежи Панов посочва, че поредната информация, която се разпространява от снощи, засяга не само личното му име, но и работата на Община Велико Търново, нейните експерти и Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), пише novini.bg.

По думите му става въпрос за публикация с „гръмко заглавие за шокиращи разкрития“, създадена с помощта на изкуствен интелект, разпространявана от страница, представяща се за медия, и чрез фалшиви профили в социалните мрежи. Кметът посочва, че проверките на АДФИ са част от регулярния контрол върху всички общини.

Според него финансовата инспекция на Община Велико Търново е извършена в периода от 3 април до 12 юни 2026 г. и е била свързана със спазването на правилата при обществените поръчки.

Панов заявява, че докладът на АДФИ е публичен и според заключенията в него не са установени нарушения от страна на кмета на общината като публичен възложител. Той посочва още, че проверката не е установила нарушения на Закона за обществените поръчки или правилника за неговото прилагане.

„Лъжите оставям на вниманието на компетентните органи“, пише Панов и допълва, че е сезирал Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и дирекция „Киберпрестъпност“ за разпространението на според него фалшива информация.

Редактор "Екип на Петел",

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