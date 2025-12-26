Кметът на наводненото село: За 40 минути водата качи с близо 2 метра нивото на дерето

Стопкадър бТВ

"Петел" следи какво се случва в пазарджишкото село Гелеменово, след като река Телки дере преля и наводни улици, дворове и приземни етажи на къщи през изминалата нощ. Кризисната ситуация се разви светкавично, като нивото на водата се е покачило драстично за по-малко от час, съобщи bTV.

"В рамките на 40 минути качи с близо 2 метра нивото на дерето. То е огромен водосборен басейн тук, на няколко села. И просто проливните дъждове още от вчера доведоха до рязко покачване на нивото", заяви кметът на община Пазарджик Петър Куленски, цитиран от bTV.

Инцидентът е станал в най-ниската част на селото, където защитната дига не е успяла да удържи огромния обем вода. Засегнати са пет къщи, като водата е нахлула в дворовете, избените помещения и приземните етажи. Местните жители са прекарали безсънна нощ в опити да спасят имуществото си.

Николай Йорданов, чийто дом се намира на метри от коритото, описва ситуацията като критична. "Одеве сме били там, където минава коритото на реката с лопати, с кирки, с вили - само и само реката да може да си стои в коритото. Водата постепенно започна да изплува и излезе. Това са фактите," разказва потърпевшият пред телевизията.

Незабавно след сигнала на място е изпратена тежка техника. Екипите са работили през цялата нощ, за да овладеят стихията. Докарана е скална маса за укрепване на компрометираните участъци на дигата, а верижни багери са започнали прокопаване на устието на Телки дере при вливането ѝ в река Елшишка, за да се увеличи проводимостта.

"Ситуацията изглежда сериозна, да. Мисля, че все пак отокът на водата намалява, тъй като се оширява и удълбочава дерето," коментира областният управител на Пазарджик Валентина Кайтазова, която също бе на мястото на инцидента.

Към момента водата се оттича и обстановката постепенно се нормализира, но властите остават в готовност. Няма данни за пострадали хора, нанесени са само материални щети, пише dunavmost.com.

