Кметът на район "Люлин": За да водиш битка, трябва да си се подготвил предварително

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Положението с боклука в столицата наистина е лошо. Имаме 1500 контейнера в Люлин, които би трябвало всеки ден да се извозват. Администрацията помага както може, ситуацията е динамична.

Това коментира пред Нова тв кметът на столичния район Люлин Георги Тодоров.

Призовавам отново гражданите д а не изхвърлят едрогабаритни отпадъци. Искам да блогадаря на хората, които се съобразяват с нашите препоръки, както и на доброволците. От утре сме организирали две доброволчески групи, които да извозват едрожгабаритните отпадъци, коментира той.

Аз приемам идеята в сметоизвозването да се включат и затворници с леки присъди, тъй като това е удачен вариант да се справим. Приемам всякаква помощ в момента, коментира той.

Половината контейнери са обработени поне веднъж от началото на кризата, но за да нямаме проблем, да няма натрупване на отпадък, всеки един от тези 1500 контейнера трябва да се извозва ежедневно, а това е нещо, което няма как да стане в момента. Целта ни в момента е поне на три дни дни да се извозва всеки един от контейнерите, обясни той.

На този етап нямаме отговор какво ще правим след 19 октомври, до когато е обявена кризата. Също съм на мнение, че трябва парите на данъкоплатците да се харчат разумно, но за да водим битки, трябва да се подготвим предварително за тях и да ги планираме. Струва ми се, че сегашната ситуацията е плод на това, че е нямало подготовка и в момента гражданите страдат от това, коментира той.

