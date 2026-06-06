Кметът варненското село Медовец: 6 къщи са тотално под вода, държавата да помогне
кадър: Нова тв
Варненското село Медовец е сред най-тежко пострадалите населени места след поройните дъждове в областта. Ситуацията постепенно се успокояна, но щетите са големи.
Няма пострадали или бедстващи хора. Кметът на селото Мустафа Исмаилов каза в ефира на Нова телевизия, че 18 къщи са били наводнени, шест от тях са "тотално под вода". Според него деретата не са почиствани от 30-40 години, като те трябва и да се бетонират. Причината за непочистването е, че общината няма средства, а дерето е държавно. Той призова държавата да помогне.
Кметът изрази благодарност на доброволците, които участват в почистването след бедствието.
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