Кметове алармират за риск от преливане на река Стряма

кадър: Нова тв

С огромно притеснение жителите и кметовете на пловдивските села Калековец и Трилистник алармират за сериозна опасност от наводнения заради критичното състояние на река Стряма. Според тях непочистеното речно корито, компрометираните диги, липсата на поддръжка и бездействието на институциите поставят в риск имуществото и живота на хиляди хора, които живеят по поречието на Стряма. По думите им заради лошото състояние на реката в момента са застрашени осем населени места, предаде Нова телевизия.

Хората не са забравили водното бедствие отпреди около четири години, когато река Стряма излезе от коритото си и заля няколко населени места. В село Калековец водата наводни десетки декари обработваеми земеделски площи, а в съседното село Трилистник потопи над 120 къщи. Тогава се стигна и до евакуация на жители.

"Страхът идва от това, че сме непосредствено до река Стряма. Аз бях очевидец преди години, когато кметовете Димитър Иванов и Мирчо Петров дойдоха късно вечерта и казаха, че трябва да се дежури, защото дигата е силно компрометирана. Имаше вероятност да се скъса. Тогава имахме късмет и не се стигна до по-голямо бедствие", разказа в "Здравей, България" жител на село Калековец.

По думите му години по-късно опасността остава. "Никой не знае колко вода може да дойде при един проливен дъжд. Лично съм виждал коритото пълно от дига до дига. Дигите не са поддържани с години. Тогава с няколко машиносмени можеше да се излезе от ситуацията. Сега вече ще трябват милиони левове, за да се почисти коритото и да се приведе в безопасен вид за жителите", заяви мъжът. Той изрази надежда, че държавата най-после ще си влезе в ролята и ще предприеме мерки, докато не е станало късно.

Жителка на селото разказа, че коритото на Стряма е обрасло с дървета. "На места има много растителност, на други е ваден пясък. Според мен има всички предпоставки за наводнение", изрази опасения жената.

Кметът на село Калековец Георги Вълков посочи, че преди десетина дни е изпратил писма до Министерския съвет, Министерството на земеделието, Областната администрация и всички компетентни институции. "Искам институциите да започнат реална работа, а не само да правят проверки и да говорят. След всяка проверка всичко утихва и нищо не се случва. Опасният участък при нас започва от автомагистрала „Тракия“ и продължава срещу течението на реката около 6-7 километра в посока Ръжево Конаре. Това застрашава Трилистник, Калековец, Ръжево Конаре и останалите населени места. Реката е обрасла с дървета и наноси, а дигите са подкопани. Това води до огромен риск. Имаме и отводнителен канал ГК-6, който не е почистван повече от 20 години. Той е изключително важен, защото при високи води трябва да отвежда част от водата. Защо трябва да чакаме последния момент?", попита градоначалникът.

От своя страна кметът на село Трилистник Мирчо Петров заяви от своя страна, че проблемът е от повече от 20 години и не вижда решение. "През годините идваха различни комисии, правеха се отлични доклади, но всичко приключваше дотам. Всеки прехвърля отговорността на следващия и нищо не се случва. Стигнахме до извода, че за държавата е по-лесно да отпусне еднократна помощ след бедствие, отколкото да осигури техника за почистване на речното корито", обясни той.

На въпрос в правомощията на коя институция е почистването на реката той заяви: "Отговорността е размита. Институциите са много, но накрая няма виновен. Чуваме, че има средства за техника, но реални действия няма.Проблемът е огромен. Заради затлачването на Стряма коритото е пълно с паднали дървета. Скоро Маноле, Манолско Конаре и Ясно поле могат да останат без достъп заради паднал мост".

"Проблемът е много по-мащабен. След бедствието на 3 септември 2022 година стана ясно, че потенциална опасност има и за селата Скутаре и Рогош. Кметът на Трилистник е прав. За шестте му мандата са изпратени повече от 60 сигнала и писма до различни министерства, премиери и институции. Резултатът е едва 600 метра почистено и възстановено речно корито", заяви кметът на Община Марица Димитър Иванов.

Той заяви, че последната междуведомствена комисия била преди месец. Издадени са предписания на „Напоителни системи“ да започнат почистването, но реални действия няма. "Община Марица е готова да съдейства с цялата си администрация. Но почистването на коритото е ангажимент на Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и съответните държавни структури. През 2020 година беше изчислено, че възстановяването на речното корито в землището на Община Марица ще струва около 50 милиона лева. Днес тази сума вероятно вече е около 50 милиона евро", обясни Иванов.

От Областната администрация заявиха, че последната междуведомствена проверка, извършена на 25 юни тази година в землището на село Трилистник, е установила наличие на опасни диги, които при високи води могат да доведат до наводнения. Издадено е предписание на „Напоителни системи“ да предприемат незабавни действия по укрепването им. При участъка край Калековец е установено, че дигите са обрасли с дървесна и храстова растителност, поради което също е разпоредено спешно почистване.

Редактор "Екип на Петел",

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