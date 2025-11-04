Кметове осъдиха случая с побоя над колегата си от село Дъскот

Кадър Нова телевизия

Националното сдружение на кметовете на кметства в Република България (НСККРБ) остро осъжда побоя над Николай Митев – кмет на село Дъскот, община Павликени, и член на НСККРБ. Това се посочва в декларация на сдружението по повод случая, при който кметът на Дъскот е нападнат заради съставен акт за нерегламентирано сметище.

Изключително тревожно е, че случаите на нападение и заплахи към колеги кметове нарастват, само за последните месеци те са три, заяви пред БТА Сийка Суркова, кмет на село Момчиловци и заместник-председател на националното сдружение.

Това ни поставя в рискова ситуация, предвид агресията на хората, с които се налага да работим, добави Суркова.

„Отдавна е известно, че кметове в малките населени места са „виновни“ за всичко, което се случва в селата, макар че вменените им задължения далеч надхвърлят правомощията им. Да биеш кмет заради съставен акт за нерегламентирано сметище обаче е постъпка, която освен от наказателните органи, трябва да бъде осъдително заклеймена и от обществото“, се посочва в декларацията. Сийка Суркова заяви, че представителите на сдружението апелират за справедливо правосъдие с цялата тежест на закона срещу извършителя.

