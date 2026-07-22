Кметовете на общините в Ямболско се обявиха против разполагането на американски самолети в авиобаза "Безмер"

снимка: Община Ямбол

Кметовете на общините Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово излязоха с обща позиция срещу предложението за временно разполагане на американски военни самолети-цистерни и съпътстващ военен персонал в авиобаза „Безмер“.

В позицията си местните управници посочват, че са взели решението след срещи и разговори с жители на региона, които са изразили „сериозна обществена тревога“ относно възможните последици от подобен ход.

„Не подкрепяме разполагането на военни самолети и персонал в авиобаза „Безмер“, когато тяхното присъствие е свързано с подпомагане на операции в регион, в който се водят активни военни действия“, заявяват кметовете, предаде бТВ. Според тях подобно решение би могло да създаде допълнителни рискове и напрежение както за област Ямбол, така и за страната.

Те призовават народните представители, Министерския съвет и компетентните държавни институции да отчетат позицията на местната власт и на жителите на област Ямбол, преди да бъде взето окончателно решение.



„България е мирна държава. Нейната външна и отбранителна политика трябва да бъде провеждана разумно, последователно и с основна грижа за сигурността на българските граждани, без страната ни да бъде въвличана пряко или косвено в конфликти, които не са нейни“, се казва още в позицията.



Ето пълния текст на позицията:



ПОЗИЦИЯ



на кметовете на общините Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово



Във връзка с публично разпространената информация за предстоящо обсъждане и гласуване в Народното събрание на предложение за временно разполагане на американски военни самолети-цистерни и съпътстващ военен персонал в авиобаза „Безмер“, заявяваме общата си позиция като кметове на петте общини в област Ямбол – Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово.



След проведени срещи и разговори с жители на нашите общини видяхме сериозна обществена тревога относно възможните последици от подобно решение.

Като представители на местната власт изразяваме нашата позиция, за да защитим сигурността, спокойствието и интересите на населението на област Ямбол.

Не подкрепяме разполагането на военни самолети и персонал в авиобаза „Безмер“, когато тяхното присъствие е свързано с подпомагане на операции в регион, в който се водят активни военни действия. Считаме, че подобно решение би могло да създаде допълнителни рискове и напрежение както за област Ямбол, така и за страната ни.

Призоваваме народните представители, Министерския съвет и компетентните държавни институции да проявят отговорност и да отчетат позицията на местната власт и на жителите на област Ямбол преди вземането на окончателно решение.

България е мирна държава. Нейната външна и отбранителна политика трябва да бъде провеждана разумно, последователно и с основна грижа за сигурността на българските граждани, без страната ни да бъде въвличана пряко или косвено в конфликти, които не са нейни.

Нашата позиция е продиктувана както от личните ни убеждение и отговорност като кметове, така и от ясно изразените тревоги и нагласи на жителите на петте общини в област Ямбол.



С уважение,



Валентин Ревански



кмет на община Ямбол



Станчо Ставрев



кмет на община "Тунджа"



Атанас Киров



кмет на община Стралджа



Петър Гендов



кмет на община Елхово



Христо Христов



кмет на община Болярово

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