Кметство "Одесос" е разрешило засаждане на магнолиите повече от месец преди заповедта за отсичане на липите

Кадър Фб

Днес кметът на морската столица Благомир Коцев излезе с публикация във Фесйбук, в която се обявява за пълна прозрачност около случая.



От написаното стават ясни факти, които обаче няма как да не повдигнат съмнения.



От посочената хронология на издадените документи става ясно, че повече от месец преди да бъде издадена заповедта (от 30 април) за премахване на дърветата, е издадено разрешение (с дата 23 март) за засаждане на други дървета на тяхно място, посочва Морето.нет.

Кметство „Одесос“ издава разрешение за засаждане на дървета повече от месец преди заповедта за отсичането им от Община Варна.



На 23 март заместник-кметът на район „Одесос“ Георги Георгиев позволява на частния собственик на имота от името на кмета Янислава Шопова да засади дървета на мястото на по-късно отсечените липи. Указанията са същите като тези, които Община Варна посочва за компенсация повече от месец по-късно.



Коцев съобщава също, че още днес ще бъде назначена вътрешна проверка за действията на общинските служители по случая, а от тук насетне Община Варна ще изисква обосновка за спешността на исканията за отстраняване на опасни дървета от районните кметства.



"Оттук нататък всеки, който приоритизира частния интерес за сметка на обществения в Община Варна ще бъде изправян пред дисциплинарна комисия. Всеки служител, замесен в скандал, оттук нататък ще бъде посочван с двете му именна и длъжността, която заема. Грешките ще бъдат оповестявани публично и всеки ще носи отговорност пред обществото.", посочва още кметът.

