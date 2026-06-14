Княгиня Калина стана символ на традиционните семейни ценности в България

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Княгиня Калина, дъщеря на Симеон Сакскобургготски, се включи в "Шествие за семейството“ – събитие, представяно като алтернатива на "София Прайд“. Тя присъства заедно със съпруга си Китин Муньос и беше облечена в цветовете на българското знаме.

Шествието се проведе с подкрепата на Българската православна църква и с участието на патриарх Даниил, който отслужи молебен преди началото на събитието. Княгиня Калина присъства и на богослужение в храма "Св. Неделя“ преди началото на шествието, пише Пловдив 24 .

По-рано Светият синод на Българската православна църква излезе с позиция, в която се обявява против провеждането на "София Прайд“. Патриарх Даниил от своя страна заяви, че Църквата не цели прекъсване на съществуващи обществени традиции, а насърчава приобщаването на всички хора към християнските ценности и Божията любов.

Събитието предизвика широк обществен отзвук, включително в социалните мрежи. Писателят Радослав Бимбалов публикува критичен и емоционален коментар, с който реагира на случилото се и на участието на публични личности в шествието.

В своя публикация той използва силни метафори и остра реторика, за да коментира обществените нагласи и дебата около "традиционното семейство“. По думите му участието на княгиня Калина придава допълнителен символичен заряд на събитието.

"Благодаря на княгиня Калина. Тя се превърна във втора Райна… превърна сама себе си в трикольор“, пише Бимбалов, визирайки появата ѝ по време на шествието.

Той допълва, че събитието е придобило неочакван символизъм, като го описва като своеобразен контрапункт на прайд движението. В същото време авторът поставя акцент върху социални проблеми, свързани с българското семейство – включително насилие и липса на уважение.

"Семейство, което често е изолатор, пълен с насилие, простащина, липса на уважение, незачитане на човешките права“, посочва той.

В заключение Бимбалов призовава за реални действия вместо идеологически противопоставяния и подчертава, че проблемите в семейството са вътрешни за обществото.

"Българското семейство няма външни врагове. То е враг на себе си“, завършва той.

Редактор "Екип на Петел",

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