Коалицията „Сияние“ се регистрира за изборите

Снимка Булфото

Нова коалиция ще вземе участие във вота на 19 април.

Николай Попов, баща на загиналата в катастрофа 12-годишна Сияна, регистрира в ЦИК създаденото от него гражданско движение "Сияние“.

Движението ще участва в изборите като коалиция с вече регистрирани партии, която също ще се казва "Сияние“.

Партиите ще бъдат на заден план, те ни дават възможност да реализираме нашите цели и кауза, каза Попов.

Това ще бъде една кауза, няма да е политика, заяви той, информира Булфото.

