Коди Гакпо и партньорката му Ноа ван дер Бай обявиха, че са загубили сина си

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Нападателят на Ливърпул и на нидерландския национален отбор по футбол Коди Гакпо и неговата партньорка Ноа ван дер Бай обявиха, че са загубили сина си Илайджа по време на бременността, предава БТА.

"Със съкрушени сърца споделяме ужасната новина, че нашето момченце почина по време на бременността. Благодаря на всички за обичта и подкрепата. Илайджа Рафаел Гакпо - завинаги обичан, завинаги наш син", пише Ван дер Бай в Инстаграм.

Коди Гакпо добавя: "Това е изключително тежък момент за нашето семейство. Любезно молим всички да ни оставят уединение и пространство. Благодарим за разбирането".

Редактор "Екип на Петел",

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