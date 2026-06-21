Коджабашева: Новият държавен дълг е необходим за ликвидността на бюджета и плащанията по ПВУ

Снимка: Булфото

Новият държавен дълг е необходим за ликвидността на бюджета и плащанията по ПВУ. Това заяви Светла Коджабашева, секретар на ПГ на "Прогресивна България", зам.-председател на Комисията по бюджет и финанси и член на Комисията по икономическа политика, инвестиции и индустрия, в предаването "Метроном" на Радио Фокус с водещ Цоня Събчева.

По думите ѝ една от основните цели на заема е финансирането на проекти по ПВУ, при които държавата първоначално извършва плащанията, а впоследствие средствата се възстановяват от Европейската комисия след изпълнение на определени условия.

"България вече получи положителна оценка по четвъртото искане за плащане по Плана за възстановяване и устойчивост, което означава близо 1 млрд. лева, които се очаква да постъпят в страната в края на юли", посочи Коджабашева.

Според нея Министерството на финансите е предупредило за сериозни затруднения през летните месеци, когато съществува риск от недостиг на средства за изпълнение на държавните задължения.

"Дългът няма да се използва само за пенсии или социални плащания, а за цялостното обезпечаване на задълженията на държавата", уточни тя.

В отговор на критиките на опозицията, че хазната не е в толкова тежко състояние, Коджабашева заяви, че бюджетът трябва да се разглежда като динамична система, а не като моментна снимка на наличните средства.

"Хазната е жив организъм. Всеки ден има плащания и постъпления. Към момента ликвидността е сведена до минимум и затова беше необходим този дълг", каза още тя.

Според Коджабашева през последните години са натрупани редица проблеми в управлението на публичните финанси, включително изтегляне на приходи напред във времето и отлагане на разходи, което сега създава допълнителен натиск върху бюджета.

По отношение на влиянието на новия заем върху държавните финанси тя отбеляза, че всяко задлъжняване има своята цена, но доверието на международните пазари към България остава стабилно.

"Котировките на българския държавен дълг показват, че инвеститорите продължават да възприемат България като надежден партньор", заяви Коджабашева.

По думите ѝ реалният размер на бюджетния дефицит ще стане по-ясен след представянето на проекта за държавен бюджет, което се очаква в следващите седмици.

По темата за административната реформа Коджабашева заяви, че се анализират различни мерки за повишаване на ефективността на държавната администрация, включително въпросът за осигуровките на държавните служители.

"Решенията трябва да бъдат взети след задълбочен анализ, без да се нарушава балансът в системата на възнагражденията", подчерта тя.

Като най-важен предстоящ законопроект в парламента тя посочи държавния бюджет, който според нея ще бъде съпътстван от редица инициативи за подобряване на бизнес средата, административни реформи и по-ефективно управление на публичните финанси.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!