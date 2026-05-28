Кофи и течове в болницата в Трявна след градушката в Габровско

Булфото

Ледените късове, големи колкото яйца, нанесоха поражения по покрива на многопрофилната болницаи в Трявна. И при тези проливни дъждове тръгнаха течове.

Макар че навън пече слънце, по коридорите на болницата стоят кофите, защото според прогнозата днес отново ще вали, и пак обилно. Д-р Кирил Рачев, както и всички от болничния екип, обаче очакват да лекуват пациентите си при нормални условия.

Големите ледени късове, които удариха Трявна преди две седмици, поразиха покрива и фотоволтаиците, монтирани на болничната сграда. В нея се помещава и поликлиниката с кабинетите на общопрактикуващите лекари.

Здравното заведение е общинско и в четирите му отделения средно месечно се лекуват между 100 и 150 пациенти. Освен болните от Трявна и Дряново, тук приемат и деца от Варна и Русе, с обострени белодробни заболявания, които предпочитат Трявна заради климата, обяснява управителят д-р Татяна Станчева, която описва при какви условия се налага да лекуват, предаде БНР.

За спешно решение настояват болничният екип и ръководството на Тревненската община. Кметът Денчо Минев пояснява, че санирането на лечебното заведение е в обхвата на инвестиционната програма за общински проекти още от лятото на 2024-а година, но авансово плащане не е преведено и това стопира изпълнението:

Другият тежък проблем на общинската болница, който е общ за системата на здравеопазването, е недостигът на кадри, напомни управителят д-р Татяна Станчева.

Недостигът на кадри е най-остър в малките райони на страната, но особено там, където застаряването на населението е отчетливо, тези възрастни и хронично болни хора разчитат на медицинска помощ на място и често нямат други възможности.

