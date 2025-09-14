Кога пенсията поради общо заболяване става пожизнена

Пиксабей

Интересен казус разказват в "Ретро".

Пенсионерка съм по болест трета група от 2010 г. Преди две години навърших 60 г. и 8 м., а срокът на ЕР на ТЕЛК е до април 2016 г. Трябва ли да се явявам пак на ТЕЛК, или пенсията ми става пожизнена?

Йорданка КУЗМАНОВА, Сливен



Г-жо Кузманова, пенсията за инвалидност поради общо заболяване става пожизнена при навършване на възрастта по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Пояснявам, че в разпоредбите на този състав са определени задължителните възраст и осигурителен стаж за придобиване право на пенсия.



Следователно вече сте придобили пожизнена пенсия за инвалидност. Може би, след като сте изпълнили условията за придобиване на пенсия за осигурителен стаж и възраст, тя да е по-благоприятна за вас. Следва да имате предвид обаче, че лична пенсия за осигурителен стаж и възраст не може да се получава едновременно с лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване.



Не е излишно да се консултирате с експертите от Териториалното поделение (ТП) на Националния осигурителен институт (НОИ) кой вариант за вас е по-добрият. Там консултацията е безплатна.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!