Кои държави и компании водят в състезанието за 5G?

Новото поколение ултрабърза безжична 5G технология идва тази година. И големите икономики вече са в бясна надпревара кой ще успее най-бързо да я интегрира.

Според нов доклад на Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA) САЩ и Китай засега се справят най-добре и се борят за водещата позиция по отношение на 5G революцията.

От CTIA, цитирани от CNN Business, посочват, че това е голям напредък за икономика номер 1 в света, която година по-рано изоставаще в това отношение зад Китай и Южна Корея.

"5G е платформата на утрешната икономика", казва президентът на CTIA Меридит Бейкър. "Тя ще промени всчко - от образованието, през медицината, до изкуствения интелект", посочва експертът.

Що се отнася до напредъкът на отделните технологични компании, които разработват и осигуряват мрежовото оборудване за 5G мрежите, американските компании все още изостават значително зад китайските и европейските си конкуренти.

Към края на миналата година Huawei е лидер по броя на подадените патенти, свързани с технологията. В нейният актив те надхвърлят 11 400 броя. На второ място е шведската Ericsson, следвана от китайската Hisilicon и финландската Nokia. Едва след това идва американският лидер Qualcomm.

